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اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي بجبهة بتار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي بجبهة بتار

الإثنين 23 ديسمبر 2019

اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي بجبهة بتار

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الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأحد، بين القوات المسلحة الجنوبية والمليشيات الحوثية في جبهة بتار شمال غرب الضالع.

 

واستخدمت في المعارك التي تتواصل بين الطرفين، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

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