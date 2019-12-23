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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي بجبهة بتار الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأحد، بين القوات المسلحة الجنوبية والمليشيات الحوثية في جبهة بتار شمال غرب الضالع.

واستخدمت في المعارك التي تتواصل بين الطرفين، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

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