شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر سار ...امريكا تعلن رسميا فتح ابوابها لليمنيين "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتحت الولايات المتحدة الامريكية ابوابها لليمنيين وساهمت في ايجاد منح في عدد من الجامعات الاخرى حول العالم.





جديد "الخليج 365"

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وأعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، عن منح للأكاديميين اليمنيين الذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم.

وأوضحت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها في "فيسبوك"، عن توفير منح من قبل صندوق إنقاذ العلماء؛ للأكاديميين الجامعيين في اليمن.

وقال البيان إن صندوق إنقاذ العلماء (IIE-SRF) يعلن عن توفيره منح للأساتذة والأكاديميين؛ والذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم أو عملهم الأكاديمي، من خلال حصولهم على وظائف أكاديمية مؤقتة في كليات وجامعات ومؤسسات بحثية حول العالم.

وأوضح أن باب التقديم مفتوح أمام الأساتذة والباحثين والمفكرين في أي مجال أو أي إختصاص معرفي في اليمن.