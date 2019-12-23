شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" تستيقظ على وقع جريمة بشعة وغير متوقعة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ مواطن، خلال الساعات الماضية بجريمة بشعة داخل أحد المساجد بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ما أصابه بحالة من الذهول والرعب.

وسارع المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية والتي انتقلت على الفور إلى موقع الجريمة لكشف ملابساتها والوصول إلى الجاني وكشف هوية المجني عليه.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وفتحت شرطة العزيزية في مكة المكرمة، تحقيقًا عاجلًا، بعد اكتشاف جثة مقيم من جنسية عربية داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليها آثار دماء في الوجه.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أنها تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على شخص ميت داخل سور مسجد بحي الحسينية.

وانتقلت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر السعودي للكشف على الجثة، وأكدت أن الجثة لمقيم من جنسية عربية".

وسبق أن فتحت شرطة مكة المكرمة نهاية الاسبوع الماضي تحقيقًا في حادثة العثور على وافد إثيوبي مقتول بطعنة في منطقة الرقبة في إحدى المزارع على طريق الليث بالسعودية .