شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويخرج بتصريح ناري : سنطرد ملايين الوافدين من المملكة ونستبدلهم بهذه العمالة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الرئيس التركي أردوغان، إن السعودية ، ممثلة بولي العهد محمد بن سلمان ، مارست ضغوطا على باكستان لمنع مشاركتها في قمة كوالالمبور الأخيرة، قائلا أن السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، كما هددوا بترحيل"4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية" واستبدالهم بالعمالة البنغالية.

وأوضح أن باكستان التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، اضطرت لاتخاذ موقف بعدم المشاركة في القمة الإسلامية، في ظل هذه التهديدات والضغوط.

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عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويخرج بتصريح ناري : سنطرد ملايين الوافدين من المملكة ونستبدلهم بهذه العمالة "شاهد"











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على صعيد ذي صلة، أكد الرئيس التركي أن جاكارتا، من جهتها، كانت تفكر في بادئ الأمر بايفاد نائب الرئيس الإندونيسي؛ قبل أن تتراجع عن هذا القرار.



وشدد أردوغان على أن القضية "قضية مبدأ" في الأساس، فعلى سبيل المثال السعودية لا تقدم مساعداتها للصومال، "لكن الصومال أظهرت موقفا ثابتا، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها" ولم تذعن لضغوط الرياض عليها لتغيير مواققها مقابل تلقي مساعدات.



وأضاف "أبوظبي كانت ستقدم هي الأخرى على بعض الخطوات (الإيجابية) في الصومال؛ لكنها تراجعت عنها لاحقا" لعدم استجابة الصومال لمطالبها.



وانطلقت قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة الأربعاء، في العاصمة الماليزية، ومن المقرر أن تستمر أعمالها لغاية السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.