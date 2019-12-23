شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في بشرى سارة لكل المقيميين والوافدين ...وزارة العمل السعودية تعلن عن مفاجأة غير متوقعة بخصوص التأشيرات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رقم كبير وغير متوقع ووصف بالمفاجأة في المملكة العربية السعودية حيث قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة أصدرت خلال العام الجاري مليونا و200 ألف تأشيرة، مقارنة بـ600 ألف تأشيرة فقط صدرت العام الماضي 2018.
جاء ذلك خلال حفل مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، الذي أقيم اليوم في الغرفة التجارية بالرياض. من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمته خلال الحفل، إن نظام الشركات الحالي غير مرضٍ لنا، ونعمل على تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطلعات.
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