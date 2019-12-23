شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جرائم الحوثي ستتوقف خلال 24 ساعة ولن تمر دون عقاب...احد اكبر القبائل اليمنية تحشد آلاف المقاتلين وإعلان الحرب على الحوثي"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لن أبناء قبيلة الحداء بمحافظة ذمار عن إنشاء قائمة سوداء سيتم فيها إدراج كل من شارك في جريمة الاعتداء على قرية المصاقرة من أبناء القبيلة، وما شابهها من جرائم مسبقة تتنافى مع الكرامة والصحب والعادات والتقاليد الأصيلة.

وأكد أبناء القبيلة في لقاء قبلي موسع عقده أبناء قبيلة الحداء في مدينة مأرب أن القائمة السوداء ستعتبر المشاركين من أبناء الحداء مع مليشيا الحوثي في الإعتداء على المصاقرة غرماء للأهالي كي تتم ملاحقتهم.

وحذر أبناء قبيلة الحداء في بيان عن اللقاء - حصل عليه موقع "الثورة نت" - مليشيات الحوثي الانقلابية من التمادي في عدوانها وبغيها وطغيانها ، مؤكدين أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات بحق أبناء القبيلة لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب.

وأعلنت القبائل تبرؤها من كل من ارتكب سلوكاً تخريبياً أو عملاً إجرامياً، لا يشرف القبيلة وتاريخها النضالي الناصع، وسيتم إخراج كل من يشارك من أبناء القبيلة في أي اعتداء على القبيلة وأبناءها.

وأوضح البيان أن أبناء الحداء بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم يقفون صفاً واحداً دعماً وسنداً وغرامة على أسلاف وأعراف القبيلة ضد مرتكبي الممارسات الطائفية التي تسحل الحرمات وتمزق النسيج الاجتماعي وتزرع الفتة بين أبناء القبيلة.

وحث البيان كافة أبناء القبيلة على توحيد كلمتهم ونبذ الفرقة والخلافات فيما بينهم لمواجهة الغطرسة الحوثية وجرائمها الارهابية التي لم تراع حرمة لأحد.

وطالب أبناء قبيلة الحداء في بيانهم الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي للقيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم تجاه الاعتداءات المتكررة على حرمة القبيلة وأبناءها. داعين كافة قبائل اليمن إلى عدم الزج بأبنائهم في الاعتداءات التي تشنها المليشيات الانقلابية على أبناء القبائل الأخرى بهدف نشر الأحقاد والثارات القبلية وتفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير السلم الأهلي.

من جهته أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة السابق اللواء أحمد حسان جبران أن أي اعتداء تشنه المليشيات الحوثية على أي عزلة أو قرية هو اعتداء على قبيلة الحداء بشكل عام. مشيرا الى أن قبيلة الحداء تتعرض لاستفزازات واعتداءات حوثية متكررة بهدف الانتقام من تاريخها البطولي المشرف وتضحيات ابنائها في مختلف مراحل النضال الوطني.

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