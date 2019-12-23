شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعلت...عشرينية تخاف ألا تقيم حدود الله بعد زواجها من رجل كأبيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت فتاة عشرينية، عام كامل من الإهانة والمشاكل مع زوجها الذي يكبرها بضعف عمرها، إذ فشل في معاشرتها معاشرة الأزواج فلجأ إلى استخدام العنف والترهيب والحبس في شقة الزوجية حتى لا يفتضح أمره.

ومرّت أول أيام الزواج في توتر بين الزوجين، تحوّل فيما بعد إلى ضرب باستمرار وحبس في الشقة ومنعها من رؤية أقاربها، حتى تمكنت بعد ذلك شهرين من الهروب إلى أسرتها وإخبارهم بما يحدث لها.

جديد "الخليج 365"

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وقام الأهل بالتواصل مع أهل الزوج وإجراء مقابلة للوصول إلى حل لهذه الأزمة بحضور كبار العائلتين، لكن الزوجة أًصرت على الطلاق ورفضت العودة مرة أخرى، فبقى الحال على ما هو عليه لمدة تقارب السنة.

وفوجئت الزوجة بعد ذلك بأنه يطلبها في بيت الطاعة، فرفعت قضية طلاق للضرر لكوها تخاف ألا تقيم حدود الله، فيما لا تزال القضية تُنظر في محكمة الأسرة بالقاهرة.