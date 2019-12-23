شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمن الدولة "السعودي" يحذر المقيميين والمواطنين من هذا الشيء...وينشر ارقام الطوارئ"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت رئاسة أمن الدولة للمواطنين والمقيمين، رسالة نصية عبر جوالاتهم تحذر فيها من الإرهاب وضرورة الإبلاغ عن كل من يستهدف أمن المملكة.

وقالت رئاسة أمن الدولة في رسالتها: أخي المواطن، أخي المقيم، الإرهاب لا دين له، ساهم بإبلاغ مركز البلاغات الأمنية 990 في رئاسة أمن الدولة عن مّن يستهدف أمننا ووطننا.

جديد "الخليج 365"

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وأرفقت الرسالة بأرقام الاتصال وهي: 990، ومن خارج المملكة: 00966112455922، أو مراسلة البريد الإلكتروني: ‏[email protected] أو عبر الفاكس: 0114869645.