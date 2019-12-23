شكرا لقرائتكم خبر عن لم تنشر من قبل ...شاهد"صورة نادرة" للرئيس الراحل صالح يجثو على الارض لتجربة سلاح نوعي ادخل لترسانة الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة نادرة للرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " خلال زيارته لاحد معسكرات الجيش. وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقوم بتجربة سلاح رشاش سريع الطلقات ادخل حديثا لترسانة الجيش اليمني . جديد "الخليج 365" Advertisements وعرف صالح طوال فترة حكمة بشغفه العسكري وحرصه على تنمية مهاراته العسكرية وكان نموذجا متفردا لرجل الدولة وللقائد العسكري الفذ الذي طالما اشتهر بدهائه وشجاعته.

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