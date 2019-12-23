شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : والد قاتل اللواء الفغم حارس ’’الملك سلمان’’ يثير الجدل في السعودية بتلميحات خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السفارة السعودية : توجة تحذير عاجل للسعوديين في أستراليا انتفاضة عسكرية هي الأولى في محافظة محررة للمطالبة بإقالة المحافظ "هل هو انقلاب بقيادة الأحمر؟" تحذير هام .. موجة برد شديدة ستضرب 8 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة لهذا السبب : صدور قرار بإغلاق أكبر شركة اتصالات باليمن (شاهد وثيقة وتفاصيل)

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