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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجنوبيين بامر خطير ويقرع طبول الحرب ويفتح أبواب جهنم ضد ابناء هذه المحافظة الجنوبية..والشرعية تباغته بهذا الرد الصاعق

2019/12/23 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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