شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..محافظ شجاع وجريء في هذه المحافظة المحررة يصعق الاحمر بعمل جريء..شاهد ردة فعل الاحمر وكيف جن جنونه وحرك قواته الجبارة لتأديب المحافظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..محافظ شجاع وجريء في هذه المحافظة المحررة يصعق الاحمر بعمل جريء..شاهد ردة فعل الاحمر وكيف جن جنونه وحرك قواته الجبارة لتأديب المحافظ

2019/12/23 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..محافظ شجاع وجريء في هذه المحافظة المحررة يصعق الاحمر بعمل جريء..شاهد ردة فعل الاحمر وكيف جن جنونه وحرك قواته الجبارة لتأديب المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.