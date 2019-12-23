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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..فتاة عانسة لكنها شجاعة وجريئة وباغتت الشيخ المغامسي بهذا السؤال المحرج على الهواء مباشرة..شاهد كيف كان الرد (فيديو)

قال الشيخ صالح عواد المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء ، إنه يجوز للمرأة أن تتعرض التعرُّض الشرعي من أجل الزواج، بحضورها الأفراح والمناسبات العائلية والأسرية، وتجمعات النساء الفاضلات.

ورَد “المغامسي” على متصلة، سألته عن أدعية مستحبة لتزويج من تأخرن في الزواج، خلال برنامجه الأسبوعي “الأبواب المتفرقة” المذاع على قناة “MBC”، قائلًا :”كون الإنسان رجلاً أو امرأة يريد أن يعف نفسه فهذا من المحامد التي ينبغي أن يتسابق الناس إليها، وليس في ذلك غضاضة، والله تعالى يقول “وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّة”، والإنسان مع ذلك يسعى بالأسباب، الرجل يبحث، والمرأة لا حرج عليها أن تتعرض التعرُّض الشرعي، وهي أن تذهب لمجاميع النساء العاقلات الفضليات، وتشهد الأفراح، وتغدو وتروح مع زميلاتها وأخواتها وقريباتها حتى يرونها”.

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وأضاف “المغامسي” :”إذا رأينها ربما حسَّنها الله في أعين إحداهن؛ فدلت بعض محارمها عليها؛ فيكون ذلك سببًا في الوصول إليها مع دعاء الله، وتوصي والديها ومَن تظن بهم الصلاح أن يدعوا لها بأن يكتب الله لها الزوج الصالح عاجلاً غير آجل كل ذلك لا غضاضة فيه”.