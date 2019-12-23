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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإطاحة بعصابة تسطو على المواطنين أمام محلات الصرافة بالمكلا صور الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 نجحت الجهات الأمنية بالمكلا الأحد، في القبض على عصابة تختص بمهاجمة وسرقة المواطنين أمام محلات الصرافة شرق المدينة.

Advertisements وجاء القبض على العصابة المكونة من 3 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 عاماً، عقب تلقيها بلاغات من قبل مواطنين تفيد بسرقة مبالغ مالية من داخل سياراتهم. واعترف أفراد العصابة بارتكاب 6 سرقات منها سرقتين غرب المكلا، وبإجمالي مبالغ مالية تخطت مليوني ريال يمني.

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