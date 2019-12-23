شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار قنبلة بمجمع المطار التجاري في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار قنبلة بمجمع المطار التجاري في الضالع الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 هاجم مسلحون مجهولون مساء الأحد، مجمع تجاري شرقي مدينة الضالع.

Advertisements وقالت مصادر إن مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة على مجمع المطار التجاري. ولفتت إلى أن انفجار القنبلة تسبب في تهشم واجهة المجمع، دون وقوع أي ضحايا.

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