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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار قنبلة بمجمع المطار التجاري في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار قنبلة بمجمع المطار التجاري في الضالع
الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365
هاجم مسلحون مجهولون مساء الأحد، مجمع تجاري شرقي مدينة الضالع.
وقالت مصادر إن مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة على مجمع المطار التجاري.
ولفتت إلى أن انفجار القنبلة تسبب في تهشم واجهة المجمع، دون وقوع أي ضحايا.
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