بسبب أزمة الإنترنت.. الآلاف يدخلون إضراباً مفتوحاً في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب أزمة الإنترنت.. الآلاف يدخلون إضرابا مفتوحا في صنعاء

الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365

يستعد الآلاف من ملاك شبكات الإنترنت والناشطين الحقوقين في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، للدخول في إضراب مفتوح وإطفاء جميع الشبكات ومقاطعة استخدام الإنترنت.



وتأتي موجة الإضراب احتجاجاً على تعسفات مليشيا الحوثي ضد ملاك شبكات الإنترنت, ورفع أسعار الخدمة.

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وقال مصدر بحملة المقاطعة، إن الإضراب سيبدأ غداً الإثنين ويستمر حتى تحقيق مطالبهم بإيقاف التعسفات، وإعادة الأجهزة المنهوبة من أصحاب الشبكات، والتراجع عن قرار رفع أسعار خدمة الإنترنت.

فيما هدد وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مسفر النمير, النائب البرلماني أحمد سيف حاشد على خلفية الحملة التي يتبناها الأخير ضد الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين، بمصادرة أجهزة شكبات الإنترنت.

في السياق نفسه، أفاد مصدر حقوقي، أن الوزير الحوثي بعث برسالة إلى عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد يهدده فيها باستخدام القوة ضده ويتهمه بالسُكر.

وكان النائب حاشد قد تبنى حملة ترفض رفع أسعار الإنترنت، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين من مصادرة أجهزة شبكات الإنترنت بشكل مُخالف للقانون أو حتى صدور حكم قضائي بذلك.