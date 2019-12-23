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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمدفعية الهاون.. مليشيا الحوثي تخرق الهدنة في بيت الفقيه الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 استهدفت مليشيا الحوثي الأحد، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

Advertisements وعاودت المليشيات الحوثية قصف مواقع القوات المشتركة أكثر من مرة اليوم باستخدام مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف. وأطلقت عناصر مليشيا الحوثي أيضاً عقب عمليات القصف المدفعي، نيران الأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة.

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