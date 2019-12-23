لتصفية جندي مُصاب.. مليشيا الإخوان تحاول اقتحام مستشفى الثورة بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لتصفية جندي مصاب.. مليشيا الإخوان تحاول اقتحام مستشفى الثورة بتعز
الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365
هاجمت عناصر تابعة لمليشيا الإخوان مساء الأحد، مستشفى الثورة بالأسلحة النارية في محاولة لدخولها، من أجل تصفية الجندي المُصاب خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من إدارة أمن تعز.
وتحاول مليشيا الإخوان تصفية الجندي لإخفاء أدلة جريمتها التي افتعلتها ظهر الأحد، بجوار إدارة أمن تعز وتسببت في مقتل وإصابة عدة جنود.
وتثبت الجرائم التي تقع في محافظة تعز، تورط قادة المليشيات في حالة الإنفلات الأمني الذي يشهد تطوراً متسارعاً عقب عودة المحافظ نبيل شمسان.
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