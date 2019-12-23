شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : انتفاضة عسكرية هي الأولى في محافظة محررة للمطالبة بإقالة المحافظ "هل هو انقلاب بقيادة الأحمر؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام .. موجة برد شديدة ستضرب 8 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة لهذا السبب : صدور قرار بإغلاق أكبر شركة اتصالات باليمن (شاهد وثيقة وتفاصيل) صدمة كبيرة للشيخ سلطان البركاني ووزير الخارجية الاسبق ابوبكر القربي والسفير احمد على عبد الله صالح .. بعد هذا القرار الصاعق من مجلس الامن الدولي وزير الخارجية .. يرد على تصريحات عيدروس الزبيدي

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