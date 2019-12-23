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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. فنانة كويتية حسناء ومشهورة تصعق الجميع بثوب شفاف يكشف كل مناطق جسدها الحساسة في حفل زفاف شقيقتها(فيديو فاضح )

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمة العبد اللة سببت جدل واسع بظهورها بفستان شفاف اظهر جميع جسمها وهي ترقص مع زوج اختها في حفل الزفاف.

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