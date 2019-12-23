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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا علاقة لها بالاميرة هيا ..صحيفة بريطانية تصدم كل الاماراتيين بفضيحة جديدة تنزل على رأس حاكم دبي كالصاعقة ( تفاصيل طارئة ومحرجة للاماراتيين )

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