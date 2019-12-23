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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنان شديد الوسامة والجمال ومشهور جدا لكنه ليس خليجي..شاهد كيف تجاوز كل الحدود وفضح العلاقة الخاصة بينه وبين الفنانة الاماراتية "أحلام" ( فيديو فاضح )

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