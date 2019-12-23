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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعبوة ناسفة.. نجاة قائد الشرطة العسكرية بعدن من محاولة اغتيال الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 نجا قائد الشرطة العسكرية بعدن أنيس العولي مساء الأحد، من محاولة اغتيال بالقرب من منزله في مديرية التواهي بالعاصمة عدن.

وانفجرت عبوة ناسفة في الطقم التابع لقائد الشرطة العسكرية بجوار منزله.

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