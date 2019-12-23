شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. خفض أسعار بيع البترول والديزل في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. خفض أسعار بيع البترول والديزل في عدن الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 أعلنت شركة النفط بعدن الأحد، خفض أسعار بيع مادتي البترول والديزل.

Advertisements وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع دبة البنزين سعة 20 لتراً بمبلغ 6800 ريال أي بسعر 340 ريالاً للتر الواحد. ولفتت إلى أن دبة الديزل سيجرى بيعها بمبلغ 7100 ريال، بسعر 355 ريالاً للتر الواحد.

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