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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية وتقصف مواقع الجيش بالحديدة الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية، فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، باستهداف مواقع الجيش اليمنى، أو محاولات التقدم باتجاه مناطق محررة، فى المحافظة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن مليشيا الحوثى قصفت الأحد، مواقع الجيش، فى منطقة الجبلية التابعة مديرية التحيتا، كما استخدمت المليشيا قذائف الهاون، والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

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