قائد عسكري كبير يتعرض لمحاولة اغتيال في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن تعرض قائد عسكري لمحاولة اغتيال في محافظة عدن مساء الاحد. وذكرت مصادر محلية أن قائد الشرطة العسكرية بعدن نجا من محاولة اغتيال مساء الاحد، مؤكدة أن محاولة الاغتيال تمت بعبوة ناسفة زرعت بسيارته . وتسبب الانفجار بدمار كبير للسيارة بحي التواهي.

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