بالفيديو : الداعية السعودي الشهير المغامسي يفاجئ متصلة من الرياض على الهواء بشأن النساء اللاتي تاخرن في الزواج (شاهد كيف كان الرد عليها)

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عدن - ياسمين التهامي - وزير الخارجية .. يرد على تصريحات عيدروس الزبيدي صفعة مدوية للحوثيين .. المواطنون والتجار يرفضون دعوة الحوثي بتسليم أموالهم للبنك (وهذه تفاصيلها) شاب يمني يقتل شقيقته في الجنوب .. ويفر هاربا من الاجهزة الامنية (تفاصيل صادمة) مليشيا الانتقالي تشعل الجنوب : تفجير مقار 5 منظمات دولية في ”الضالع“ ومعارك في محيط البنك المركزي بـ”عدن“ ومهاجمة مواقع الجيش في ”أبين“

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