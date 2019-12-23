وردنا الان : الكشف عن تحركات خطيرة للاطاحة بمحافظ البنك المركزي والسيطرة على قيادة البنك والداخلية توجه نداء عاجل للرئاسة (تفاصيل طارية)

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عدن - ياسمين التهامي - جددت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، اتهام قيادات في البنك المركزي اليمني في عدن، وفي مقدمتهم نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي، بالمماطلة المتعمدة في صرف رواتب منتسبيها وميزانيتها التشغيلية.

ونقل موقع "وزارة الداخلية الإلكتروني" عن مصدر مسؤول قوله، إنهم "تفاجئوا اليوم إثناء متابعة الإجراءات المتصلة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة، بمماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني، وفي مقدمتها نائب محافظ البنك المركزي اليمني المدعو شكيب حبيشي، في حق مندوبي مرتبات الأجهزة الأمنية".

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وقال المصدر، إن "ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، بحجج واهية"، معتبراً أن هذه التصرفات ”غير مقبولة وغير مسؤولة“.

وأكد المصدر أن ”شكيب الحبيشي يطمح إلى تبديل محافظ البنك المركزي الأستاذ احمد عبيد الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الأمور سواء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى“.

وبين أن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.

ودعا المصدر الجهات المعنية برئاسة الجمهورية والحكومة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الحرب الانقلابيين الحوثيين.

وأشار إلى أن التأخير في صرف المرتبات يفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة، مؤكدا ان وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والإجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتأخرات من مرتبات منتسبيها.

وأوضح أن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة.

وقبل أيام، اقتحمت قوات تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً البنك المركزي في عدن واختطفت مدير دائرة الموازنة في وزارة الداخلية.