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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..بطل في قلب العاصمة صنعاء لا يخاف الا الله ..يكشف حقيقة مرعبة ويصعق كل اليمنيين بالعيب الأسود الذي يحدث للنساء في السجون ( حقائق صادمة ) 2019/12/23 الساعة 12:05 صباحاً (متابعات)

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