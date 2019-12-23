شكرا لمتابعة خبر عن حسناء وفائقة الجمال لكنها شيطانة بلا قلب..شاهد كيف خدعت عريسها الشهم الذي ستر عليها في ليلة الدخلة..لكنه اكتشف امر صاعق بعد 5 اشهر فكانت النتيجة الكارثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء وفائقة الجمال لكنها شيطانة بلا قلب..شاهد كيف خدعت عريسها الشهم الذي ستر عليها في ليلة الدخلة..لكنه اكتشف امر صاعق بعد 5 اشهر فكانت النتيجة الكارثية 2019/12/23 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر حسناء وفائقة الجمال لكنها شيطانة بلا قلب..شاهد كيف خدعت عريسها الشهم الذي ستر عليها في ليلة الدخلة..لكنه اكتشف امر صاعق بعد 5 اشهر فكانت النتيجة الكارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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