شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور فاضحة من حفل زفاف ولي العهد "محمد بن سلمان" .. شاهد كيف بداء (صور صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب «ذاكرة الماضي الجميل» على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، صورا من حفل زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتزوج ولي العهد السعودي، في 6 أبريل/نيسان 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة

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