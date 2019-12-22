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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنخفاض طفيف في أسعار المشتقات النفطية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قال مواطنون انهم لمسوا يوم الأحد إنخفاض طفيف في أسعار المشتقات النفطية في محطات البيع الحكومية بالعاصمة عدن .
واضافوا ان سعر الصفيحة البنزين انخفض سعرها بمعدل 200 ريال فقط ، لتصبح قيمتها 6800 ريال (20 لتر).
واوضحوا ان مادة الديزل هي الاخرى انخفض سعرها بشكل طفيف مساء يوم الأحد لتصبح الصفيحة بسعر 7100 ريال (20 لتر) اي بمعدل نقصان 500 ريال للصفيحة .
ولا يوجد اي اعلان رسمي عن هذا التخفيض حتى الان في موقع شركة النفط وصفحتها على فيسبوك .
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