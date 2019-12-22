شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير روسيا باليمن يشيد بتعاون الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات قدم رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض الدكتور ناصر الخبجي، الأحد، لسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، شرحاً وافياً حول تعاون المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال الخبجي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن والبعثة المرافقة له. Advertisements وأشاد الخبجي خلال اللقاء بدور المملكة العربية السعودية وجهودها في متابعة ورعاية إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض. بدوره أشاد السفير الروسي بموقف المجلس الانتقالي وتعاونه لتنفيذ الاتفاق، مشدداً على دعمه تنفيذ الاتفاق كخطوة أولى للوصول إلى مشاورات العملية السياسية الشاملة. وحضر اللقاء علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وعادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي سكرتير وحدة شؤون المفاوضات.

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