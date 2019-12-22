مليشيا الحوثي تواصل عدوانه الصَلِف على المدنيين بالتحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الحديدة
شنت مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، قصفًا ممنهجًا على منازل المدنيين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، مستخدمةً أسلحة ذات عيارات متنوعة.
وقالت مصادر ميدانية إن القصف الحوثي المستمر على التحيتا طال منازل مأهولة بالسكان، متسببا بحالة من الرعب في نفوس النساء والاطفال، مُحدثا اضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.
ووفق المصادر، استخدمت المليشيا في القصف قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120؛ والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وأسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة.
وكثفت المليشيا المدعومة من إيران من قصفها المستمر على المنازل والاحياء السكنية في الساحل الغربي، في أعقاب الهزائم التي تتكبدها من قبل القوات المشتركة جراء عمليات التسلل المستمرة.
ويؤدي العدوان الحوثي الصلف الى خسائر في صفوف الأبرياء في ظل هدنة قائمة ترعاها الأمم المتحدة، تعرضت لآلاف الخروقات الحوثية وسقط على إثرها مئات المدنيين بين قتلى وجرحى بنيران الكهنوت.
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