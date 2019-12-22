فريق الجزيرة الرياضي يدشن مشروع العيادات التخصصيه المجانية الرابعه بثبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

دشن فريق الجزيرة الرياضي الثقافي الاجتماعي بثبي التابع لفريق الاتحاد الرياضي بثبي صباح يوم السبت21 ديسمبر مشروع العيادات التخصصيه المجانية الرابعه للفترة 20 ديسمبر إلى 28 ديسمبر.



حيث يستضيف الفريق نخبه من الأطباء والاخصائيين في جميع التخصصات الطبية للتخفيف من معاناة المواطنين .

وفي حفل التدشين القى الأمين العام بالفريق الاخ محمد الزعبي رحب فيها بالحضور وأوضح آليه وأهداف المشروع .

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و أثنى خلالها على جهود وتعاون شركاء النجاح والداعمين لبرامج وأنشطة الفريق المختلفه .

وفي كلمه السلطة المحليه القى الاخ عمر عبد هود مسؤول المراكز الصحية بالمديرية كلمه وجه فيها إلى الالتفاف حول المركز الصحي بالمنطقة وتعاون الجميع لخدمة هذا البلاد واستمرارية العمل فيه بحب واخلاص وشفافية حتى يستفيد عدد كبير من أبناء المنطقة وخارجها من خدماته .

وقدم باقات شكر وتقدير لفريق الجزيرة على تقديمهم هذا المشروع الخيري بالمنطقة وأنهم على استعداد تام في تقديم كل الخدمات والدعم وتسهيل كل المعوقات .

وفي الحفل ألقيت العديد من الكلمات من قبل الشخصيات الاجتماعيه بالمنطقة .

حضر حفل التدشين القاضي /صالح فرج سنجل وعاقل حارة ثبي الشيخ/ سعيد عبد سنجل والشيخ / عبدالشكور حميد عصبان رئيس مؤسسة غراس التنموية ورئيس نادي الوحده الرياضي/ المهندس :علي عبيد البحبوح وجمع من المدراء والأستاذة والمعلمين والشخصيات الاجتماعية ونخبة من أبناء المنطقة.