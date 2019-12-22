حضرموت للتنمية القانونية تنظم حفلا فنيا وتوعويا بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

نظم نادي عدالة القانوني بمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية حفلا فنيا وتوعويا بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحديقة الطفل بالمكلا تحت شعار ( الوعي بحقوق الإنسان من أساسيات العدالة الاجتماعية ) برعاية كريمة من اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وبتمويل شركة باعباد للصرافة و مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية.



وفي الحفل ألقت الأستاذة / صفاء بايمين نائب رئيس نادي عدالة القانوني كلمة رحبت فيها بالحاضرين جميعا بالحفل مشيراً إلى أن أول نادي قانوني نشأ عام 2018م تحت مظلة مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية يهتم بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ونشر الوعي الحقوقي وماله من ثأثير في الحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق السلام والعدل والمجتمعات القوية واتخاذ القانون خطوةً أولى نحو السلام والتنمية وهو يولي اهتماما للاحتفال بمثل هذه الفعاليات التوعوية ودورها في نشر الوعي بين اوساط المجتمع.

من جانبه استعرضت الأستاذة / رانيا القطوي نبدة تعريفية عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن العالم يحتفل سنويا بمثل هذه المناسبات العالمية للتذكير والتعريف بحقوق الإنسان شاكراً الحاضرين على تفاعلهم مع الحفل وكذلك الداعمين للحفل وكل من ساهم في إنجاح فعالياته المختلفة .

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وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة من رقصات فنية وانشادية فرائحية قدمها فريق صناع الأمل ومشهد مسرحي معبرة عن الإعلان العالمي بحقو الإنسان لفريق صناع الأمل تحت عنوان #من_حقي_أن_أتعلم، وكذلك قدمت بالحفل فقرات توعوية قانونية من الاستاذة/ راوية بن هبش من فريق تراحم للاستجابة القانونية، ومسابقات قانونية ومتنوعة للحاضرين وتوزيع عليها جوائز وهدايا للمشاركين.

إضافة إلى ركن الصور واللوحات المعبرة عن حقوق الإنسان وركن للاستشارة والتوعية القانونية بوجود المستشارة القانونية/ عهد صالح الكسادي، وركن المشاركة برسائل للعالم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي لقى تفاعل كبير من الحاضرين ورسائل عدة عن حقوق الإنسان .

وفي ختام الحفل قام رئيس نادي عدالة القانوني بمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية الأستاذ/ رؤوف صالح العامري بتكريم الداعمين المساهمين في إنجاح فعاليات الحفل لهذا العام ٢٠١٩ م.