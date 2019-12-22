تدشين الحملة الاغاثية العاجلة لمكافحة الامراض الوبائية بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 - تعز دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، اليوم الاحد، في المستشفى الجمهوري الحملة الاغاثية العاجلة لمكافحة الامراض الوبائية بالمحافظة، والتى تنفذها مؤسسة استجابه للأعمال الانسانية والاغاثية بتمويل الهلال الاحمر الكويتي .

Advertisements وثمن الوكيل عون جهود دولة الكويت ومواقفها الإنسانية والاخوية ووقوفها الدائم في دعم اخوانهم اليمنيين . بدوره اوضح القائم بأعمال مدير مستشفى الجمهوري الدكتور خليل العبسي ،بإن حملة مكافحة الامراض الوبائية تشمل مواجهة الحميات التي ادت الى وفاة العشرات في أبناء المدينة..مشيراً الى ان الحملة الاغاثية العاجلة، اشتملت على تقديم حملات التوعية وحملات الرش الضبابي والتدخل الدوائي ، بفتح صيدلية مجانية في مستشفى الجمهوري التعليمي بالمحافظة.

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