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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التخطيط تؤكد حرصها على تأمين المنظمات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
جددت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تأكيد حرصها على تأمين مقرات وبعثات المنظمات الدولية العاملة في اليمن وتحركات عمل الموظفين والعاملين فيها، وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات لتنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية والإنسانية.
وناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ومشاركة الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي منظمات الأوتشا، واكتيد، وميرسي كور، والانقاذ الدولية، وسيف شيلدرن وسوليداريتي، أسباب وملابسات اعتداءات عناصر خارجة عن النظام والقانون على عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية في محافظة الضالع.
وشدد نائب وزير التخطيط باصهيب، على ضرورة تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والشعبي للتصدي لكافة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على المشاريع الخاصة بعملية التنمية وتحسين معيشة المواطنين.
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