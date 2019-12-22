عطية يناقش سير إجراءات العمرة لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم، سير الإجرءات المتبعة لموسم عمرة هذا العام 1441هـ.



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واستمع الوزير من قيادات قطاع الحج والعمرة إلى عمل اللجان الخاصة بالعمرة، والتفاصيل المتعلقة بهذا الموسم، وبعض العراقيل والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع.

وأكد الوزير عطية ،على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعكس حرص الوزارة على تقييم الأداء المؤسسي في القطاع، وتلافي القصور، ومعالجة الإشكالات والصعوبات..مشيداً بجهود موظفي قطاع الحج والعمرة، وجميع العاملين في خدمة المعتمر اليمني.

وثمن الوزير جهود المملكة العربية السعودية ابتداء من فتح باب العمرة في الموسم الماضي 1440هـ بعد انقطاع دام قرابة خمس سنوات نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين، وكذا للتعاون الملموس من جميع الجهات ذات الصلة بالعمرة، وتذليل الصعاب أمام المعتمر اليمني.