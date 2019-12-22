قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"اليمن العربي": هذه أهداف الإصلاح من عرقلة إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال عمر سيف المحرمي، القيادي بالمقاومة الجنوبية، إن العرقله تصطنعها الشرعيه ممثله باخوان اليمن حزب الاصلاح الذي لازل يدير مؤسسات الدوله ويتحكم بمواردها ومن هنا ياتي القصد بعرقله اتفاق الرياض القصد من العرقله ايجاد شق في الصف الوطني المتمثل بالمقاومة الجنوبية وخلق بلبلة داخل صفوف الانتقالي وبقية المكونات الجنوبية لاستمرار الحرب لكون الحرب اصبح لهم مصدر ارتزاق.

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وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن الهدف الآخر الذي تبتغيه حزب الإصلاح من تلك العرقلة، هو تمكين الحوثيون من ترتيب صفوفهم وعد العدة للمواجهة مرة اخرى معروف إن الحوثيون والاصلاحيون احزاب دينيه ومتفقين على اجندة كثيرة، وذلك لأن قادة الاصلاحين من اصول زيدية ومستعينين بالوسط اليمني الذي هو يشكل ميزان القوى بكثافته السكانية بعكس الجنوبيون الذي يمثلهم المجلس الانتقالي.

واضاف القيادي بالمقاومة الجنوبية، أن اتفاق الرياض كان البذره الاولى التي شرعنت المكون الجنوبي المتمثل في المجلس الإنتقالي الجنوبي، حيث نظروا الى المجلس الانتقالي انه اصبح مشروع يهدد مشروعهم فلجأوا الى الاستعانة بابناء الجنوب الذي يشكلون نسبة قليلة من المكونات الموجوده في الساحه الجنوبيه وعبر هولا اوجدو الشق في صفوف الجنوبيون يتناقض مع المشروع الجنوبي الذي يطالب استعادة دولته الذي كانت قبل عام 90.