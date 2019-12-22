تدشين أكبر برنامج ثقافي فني إبداعي في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، ومحافظ المحافظة ، الاستاذ نبيل شمسان، يدشن مكتب الثقافة بتعز ، يوم غدا الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩م ، اكبر برنامج ثقافي فني ابداعي ، للفترة من ٢٣ - ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ م ، يصاحبه افتتاح معرض تعز الثاني للكتاب.

وفقاً للبرنامج التالي : الاثنين 23 ديسمبر (من ال9:30 صباحاً وحتى ال5:00عصراً ) المكان : منتزه التعاون - القاعة المطلة على المسبح ) الحدث : افتتاح معرض تعز الثاني للكتاب بالتعاون مع بوك تايم ، وكذا الإحتفاء بتوقيع الإصدارات التالية : 1- كتاب تراي شيزوفرينيا للكاتب / جمال الشعري . 2- كتاب تفاصيل مبكرة للكاتب/وسام محمد السامعي . 3- كتاب قلوب يملؤها التسامح للكاتب/عرفات المجيدي . 4- كتاب أصافح ظلي للكاتب/ حسين مقبل . 5- كتاب أسميته هلاكي للكاتبة/ آيه السوائي . 6- كتاب ميلاد للكاتبة/ سمية أحمد فرحان . 7- كتاب متأخرات وادي النمل للأستاذ القدير / محمد نعمان الحكيمي . 8- كتاب الوجيز في المترادفات للكاتبة/ ياسمين العثمان . وكذا تكريم كل نجوم الإصدارات السابقة من قبل مكتب الثقافة . ■ الثلاثاء 24 ديسمبر ( الساعة 10:00صباحاً ) المكان: ( منتزه التعاون - جدارية المنتزه العليا ، الحدث : إفتتاح معرض #كاري_كتاب لرسام الكاريكاتير المبدع /رشاد السامعي وكذا تكريمه . Advertisements ويصاحب ذلك عرض أجمل صور لتعز الثقافة خلال عام من الإبداع . ( ويستمر معرض #كاري_كتاب حتى اخر أيام معرض تعز الثاني للكتاب في 30 ديسمبر 2019 ) . ■الأربعاء 25 ديسمبر (الساعة ال3:00 عصراً ) المكان : منتزه التعاون- القاعة الكبرى ،الحدث : مهرجان فني إبداعي لأطفال تعز . ■الخميس 26 ديسمبر (الساعة 3:30عصراً ) المكان : (منتزه التعاون- جوار معرض الكتاب ) الحدث: فعالية ثقافية خاصة . ■الجمعة 27 ديسمبر (الساعة ال3:00 عصراً ) المكان: ( منتزه التعاون -جوار معرض الكتاب ) الحدث : الحفل الفني والموسيقي لنجوم تعز الثقافة والسلام . ■السبت 28 ديسمبر (الساعة ال3:00 عصراً ) المكان: (منتزه التعاون - جوار معرض الكتاب ) الحدث: فعالية ثقافية وإبداعية . ■الاثنين 30 ديسمبر (الساعه ال4:00 عصراً ) المكان : منتزه التعاون - داخل قاعة معرض الكتاب الحدث: إختتام فعالية معرض الكتاب والتكريم . فكونوا معنا في أكبر برنامج ثقافي فني إبداعي نوعي يختتم به مكتب الثقافة تعز عام 2019.

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