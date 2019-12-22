شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : وزارة الصحة في العاصمة صنعاء تطلق اقوى تحذير لكل المواطنين وتكشف سبب انتشار" انفلونزا الخنازير" وارتفاع متسارع لاعداد الوفيات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، الدكتور يوسف الحاضري، اليوم الأحد، عن اخر إحصائية لحالات الوفاة والإصابات بإنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها مليشيا الحوثي.

وقال الحاضري في تصريح لوسائل إعلام حوثية أن عدد المصابين بإنفلونزا الخنازير بلغ 6600 حالة خلال العام الجاري 2019 كان منها 1600 حالة إصابة خلال الشهرين الماضيين، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 43 حالة وفاة، تم بينها التأكد من 8 حالات قضت نحبها بـ انفلونزا H1N1.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ورجح الحاضري أسباب انتشار وباء انفلونزا H1N1 في اليمن مرتبط بانخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، الامر الذي يحدث في معظم بلدان العالم، وعدد من دول الأقليم مثل مصر والاردن والسعودية و اليمن التي تتصاعد فيها اعداد المصابين بانفلونزا الخنازير، وتحصد ارواح الكثيرين.

كما دعا الحاضري كافة أبناء الشعب اليمني لحشد كافة الجهود لمجابهة الوباء سواء بالتوعية والتثقيف ونشر معارفهما وايضا للمنظمات الخارجية العاملة في المجال الصحي بان تعجل في توفير الادوية والمحاليل الخاصة بالوباء وايضا السرعة في تجهيز غرف العزل في المستشفيات والمراكز، فهذه هي الوسائل التي يمكن عبرها وقاية المجتمع اليمني من هذا الوباء الخطير.

وكان وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل قد اعلن الخميس الماضي، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير.