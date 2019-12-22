شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : حشود عسكرية ضخمة وغير مسبوقة.. قوات الشرعية تستعد لدخول العاصمة عدن بضوء أخضر سعودي وفرار جماعي لقوات الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، عن استعدادات ضخمة لقوات الشرعية، المتمركزة في مدينة شقرة، بهدف التحرك صوب العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن حشوداً كبيرة لقوات الحماية الرئاسية المتمركزة في شقرة، وقوات إضافية تابعة للفريق الركن علي محسن الأحمر، على أتم الجاهزية والاستعداد لدخول عدن، بعد إحكام سيطرتها على غالبية مناطق محافظة أبين، وفرار جماعي لقوات الانتقالي.

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قوات الشرعية تستعد لدخول العاصمة عدن

وأوضحت المصادر أن القوات مكونة من عدد كبير من الأطقم وأكثر من أربعين مدرعة وعربة، والعشرات من الدبابات وناقلات الجند والعشرات من الأطقم الإسعافية.

وكانت مصادر عسكرية أكدت وصول قوات كبيرة إلى شقرة قادمة من مأرب، للمشاركة في دخول العاصمة المؤقتة.

ويؤكد خبراء عسكريون أن تحركات قوات هادي في شقرة باتجاه عدن؛ جاءت بعد حصولها على ضوء سعودي، حتى لا يتم استهدافها من طيران الإمارات، على غرار ما حدث لها في أغسطس الماضي.

وخاضت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال مواجهات مسلحة في أغسطس الماضي، أسفرت عن سيطرة الانتقالي على مدينة عدن، وأهم مدن الجنوب اليمني.

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاقا بين الجانبين (اتفاق الرياض) نص على تشكيل حكومة مناصفة بين

المحافظات الشمالية والجنوبية وإعادة ترتيب القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ويواجه الاتفاق تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.