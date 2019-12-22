تفجير جديد في محافظة الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع



تعرض مجمع تجاري في محافظة الضالع، مساء اليوم الأحد لهجوم جديد .

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية القوا قنبلة على مجمع المطار شرقي الضالع ولاذوا بالفرار.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها مجهولون المجمع التجاري.

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مكاتب خمس منظمات إنسانية عاملة بالمدينة بسلسلة تفجيرات متزامنة أجبرتها على تعليق كافة أنشطتها بالمحافظة.

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