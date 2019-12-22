شاهد .. سما المصرى نائمة على ظهرها وترفع قدمها بطريقة مثيرة لهذا السبب - (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، مقطع فيديو لها وهي تؤدى تمرينات اليوجا الرياضية بطريقة مثيرة على هضبة المقطم، وتعمدت سما إبراز صدرها ومؤخرتها وقامت برفع قدمها بطريقة مثيرة.

وكتبت سما ، على الفيديو :” لا ماتحاولوش انا مهما عملت برضو ضهري مابيلمسش الأرض…معروفه يعني على العموم الفيديو كامل علي قناتي الرسميه علي اليوتيوب .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة إباحية.

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