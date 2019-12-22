شكرا لمتابعة خبر عن مقرب من صالح يخدع كل الاجهزة الامنية ويوجه صفعة موجعة للحوثيين في قلب العاصمة صنعاء ويسجن 3 من قياداتهم الكبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : اصوات مرعبة ومخيفة لا يعرف مصدرها :وصوت قوي جدا يصل الى 1600 كم يثير الخوف والهلع في 3 دول عربية بينها اليمن اربعة وزراء من الحكومة الشرعية يباغتون الرئيس هادي ودول التحالف ويقدمون استقالتهم ويصدرون البيان رقم ( 1 ) الذي وضح سبب الاستقالة من مناصبهم كما ورد : الحوثيين يمنعون فريقا أممياً من دخول العاصمة صنعاء مشاورات سرية في إسطنبول لتشكيل تحالف سياسي يمني موالي لقطر

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