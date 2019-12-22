شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن مقتل الاميرة هيا بنت الحسين ، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وزعمت الاخبار ان الاميرة هيا تم اغتيالها في المانيا اثناء خروجها من احد مراكز التسوق بالعاصمة الالمانية برلين ، حيث قام مسلحين على متن سيارة يستلقونها بمهاجمة سيارة الاميرة واطلاق النار عليها من مسدسات كاتم صوت ، ما أدى إلى مقتلها مع 3 من مرافقيها واصابة 2 اخرين ، فيما فر المهاجمين .

لكن هذة الاخبار سرعان ما تم كشف زيفها وكذبها ، حيث الان الأميرة هيا بنت الحسين محاطة بحراسة أمنية مشددة من الشرطة الالمانية تحسبا لأي هجوم محتمل عليها من قبل زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ورجحت مصادر ان يكون مصدر هذة الاشاعة ضاحي خلفان وطحنون بن زايد ، ردا على رسالة الشيخ محمد بن راشد التي وجهها للمغردين الاماراتيين بمناسبة رأس السنة الجديدة وطالبهم فيها بعدم تشوية سمعة الامارات الخارجية من خلال تغريداتهم التي اثارت غضب واسع في اوساط الشعوب العربية.

واشار المتابعون ان طحنون بن زايد وضاحي خلفان ارادو ايصال رسالة غير مباشرة لمحمد بن راشد يذكروة من خلالها ان زوجته ما زالت هاربه والاجدر به ان يهتم بقضيتها ، كما ان الرسالة تحمل معنى اخر فيه نوعا من التهديد ، ومفاده ان بامكانهم اغتيال الاميرة هيا وتوريط محمد بن راشد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.