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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاسعودة ولا رسوم ولا مقابل مالي ولا ترحيل...أمر قهري من دولة عظمى يحمي المغتربين اليمنيين وعائلاتهم ويثلج صدورهم ويجعلهم يرقصون فرحا بالشوارع

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