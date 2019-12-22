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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الحزام الامني ترفض القتال بعد توقف مرتباتها من الامارات وقوة جبارة بسلاح فتاك تستعد لاقتحام عدن من هذه البوابة 2019/12/22 الساعة 09:36 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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