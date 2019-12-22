تعز: وفاة 4 أشخاص بالحمى الفيروسية بمديرية جبل حبشي

وجهت السلطة المحلية بمديرية جبل حبشي، الأحد، نداء استغاثة ومناشدة عاجلة إلى محافظ تعز نبيل شمسان والجهات المعنية لإنقاذ حياة أبناء المديرية من كارثة الحميات الفيروسية وحمى غرب النيل والضنك وأمراض الملاريا التي اجتاحت المديرية بصورة غير مسبوقة.



وقال بيان صادر عن المجلس المحلي بمديرية جبل حبشي إن "الحميات الفيروسية والضنك والأوبئة المنتشرة قضت على حياة أربعة أشخاص حتى الآن" محذراً من ارتفاع عدد الضحايا إن لم تقوم الجهات المختصة بوضع الحلول العاجلة.



وأشار البيان – حصل يمن شباب نت نسخة منه- إلى تزايد عدد الحالات المصابة بالحميات الفيروسية والضنك وأمراض الملاريا، مطالبة الجهات الرسمية بتقديم كافة الاحتياجات التي من شأنها ستسهم في الحد من انتشار تلك الأمراض والأوبئة.



وذكر البيان أن بعض المستشفيات بالمدينة اعتذرت عن استقبال المزيد من الحالات نتيجة تضخم عدد الحالات وباتت أقسامها المختلفة ممتلئة وغير قادرة عن الاستيعاب .



وطالب المجلس المحلي المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة الى التدخل العاجل لمواجهة كارثة وباء الحميات الفيروسية والضنك والملاريا التي اجتاحت معظم القرى وتقديم العلاجات للازمة للحالات المصابة.



وتشير إحصائية رسمية، إلى أن حالات الوفاة بالحميات في تعز، وصلت إلى 13 حالة فيما بلغت حالات الاشتباه والإصابة إلى أكثر 7500 حاله منذ مطلع العام الجاري



وظهرت الحميات (الحمى الفيروسية والضنك) في تعز خلال الشهرين الماضيين بشكل مخيف في ظل غياب دور الجهات الرسمية بالقيام بدورها.

